Feuerwehr machte brisante Entdeckung bei Löscharbeiten im Leipziger Westen: 55-Jähriger in Haft

Nach einem Brand im Leipziger Westen machten Kameraden der Feuerwehr während der Löscharbeiten eine brisante Entdeckung.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Am Sonntagmorgen hatte es in einem alten, unsanierten Wohnblock in Kleinzschocher gebrannt. Nun teilte die Polizei überraschend mit, dass die Feuerwehr während der Löscharbeiten eine besorgniserregende Entdeckung machte, die zunächst eine Hausdurchsuchung und am Ende sogar einen Haftbefehl nach sich zog.

Am frühen Sonntagmorgen war in einem alten, unsanierten Wohnblock im Leipziger Westen ein Feuer ausgebrochen. (Archivfoto)
Am frühen Sonntagmorgen war in einem alten, unsanierten Wohnblock im Leipziger Westen ein Feuer ausgebrochen. (Archivfoto)  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

"Im Rahmen der Brandbekämpfung fand die Feuerwehr in einem Raum eine Schusswaffe", erklärte Polizeisprecher Paul Engelmann am Dienstag.

Ein Gericht habe daraufhin umgehend die Durchsuchung der Wohnung angeordnet.

"Polizeibeamte stellten mehrere Hieb- und Stichwaffen sowie eine Schusswaffe, mehrere tausend Euro Bargeld, Drogen und Feinwaagen sicher", so Engelmann weiter. "Es handelte sich um Amphetamine, Kokain, Heroin, Cannabis und MDMA-Pillen."

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Der 55-jährige Mieter der Wohnung sei daraufhin noch vor Ort festgenommen worden. Ein Richter habe den Russen später in Untersuchungshaft überstellen lassen.

Bei den Löscharbeiten machten Kameraden der Feuerwehr dann eine brisante Entdeckung. (Archivfoto)
Bei den Löscharbeiten machten Kameraden der Feuerwehr dann eine brisante Entdeckung. (Archivfoto)  © EHL Media/Erik-Holm Langhof
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Warum genau der Brand im Gebäude in der Diezmannstraße am Sonntag ausgebrochen war, stand auch am Dienstag noch nicht fest. "Die Ermittlungen der Polizei dauern an", hieß es.

Titelfoto: EHL Media/Erik-Holm Langhof

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