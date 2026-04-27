Serie reißt nicht ab: Schon wieder Fahrkartenautomat in Leipzig gesprengt

Leipzig - Am Wochenende wurde in Leipzig schon wieder ein Fahrkartenautomat gesprengt.

Schon wieder wurde ein Fahrkartenautomat in Leipzig zerstört. © Christian Grube

Nach Angaben von Polizeisprecherin Susanne Lübcke wurde die Behörde am Sonntagmorgen gegen 8.10 Uhr zur Haltestelle Johannisallee in den Stadtteil Zentrum-Südost gerufen.

Unbekannte Täter nutzten demnach vermutlich einen "pyrotechnischen Gegenstand", um den dortigen Fahrkartenautomaten zu sprengen.

Das Gerät wurde stark in Mitleidenschaft gezogen, sodass es abgebaut werden musste und vor Ort nur noch der Sockel übrig geblieben ist.

Aktuell geht die Polizei von einem Sachschaden von etwa 20.000 Euro aus und ermittelt wegen der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion.