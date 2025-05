Kassiererin verhindert Schlimmeres: Bewaffneter Raub im Norma wegen weniger als 1000 Euro

Leipzig - "Überfall, sagen Sie nichts." Mit diesen Worten haben drei noch unbekannte Tatverdächtige in einer Norma-Filiale in Leipzig-Engelsdorf Geld gestohlen und eine Kassiererin bedroht.

Alles in Kürze

Die Polizei Leipzig fahndet nun unter Hochdruck nach den Männern. "Die Kriminalpolizei sicherte umfangreich Spuren, mit denen wir hoffen, die Tatverdächtigen identifizieren zu können", sagte Sprecherin Susanne Lübcke in der MDR-Sendung "Kripo Live ".

Sie bleibt ruhig und macht, was man ihr sagt. Durch das ruhige Verhalten der 46-Jährigen kann vermutlich Schlimmeres verhindert werden. Die Täter nehmen das Geld und entkommen.

Es ist 8.35 Uhr am 21. März 2025, als drei maskierte Männer in der Arthur-Winkler-Straße einen Supermarkt überfallen . Sie bedrohen eine Kassiererin (46) mit einer Waffe und drängen sie die Kasse zu öffnen.

Der Kassiererin der Norma-Filiale geht es nach dem Raub gut. (Symbolbild) © Norbert Neumann

Das Kuriose an der Tat ist aber, dass zu dem Zeitpunkt weniger als 1000 Euro in der Kasse waren. Die Diebesbeute fällt also eher klein aus.

"Im Falle einer Verurteilung drohen den Tätern in diesem Fall mindestens fünf Jahre Freiheitsstrafe. Die Summe des erbeuteten Geldes ist für das Strafmaß nicht so relevant", erklärte Polizeisprecherin Susanne Lübcke.

Nach ihrem Raub flüchteten die Männer über einen Hinterhof in Richtung Dr.-Margarete-Blank-Straße und werden wie folgt beschrieben:

zwischen 17 und 20 Jahre alt und zwischen 1,65 Meter und 1,70 Meter groß



alle drei haben eine schlanke Statur



schwarze Kleidung und schwarze Tücher im Gesicht



einer von ihnen trug eine schwarze, knielange Winterjacke

Die Polizei bittet um Eure Mithilfe. Wer hat die Täter gesehen oder kann Angaben zu ihnen machen? Hinweise nimmt die Kripo telefonisch unter der (0341) 9664 6666 entgegen.

Die gesamte "Kripo live"-Folge mit weiteren Fällen aus Mitteldeutschland findet Ihr in der ARD-Mediathek.