Kinder und Jugendliche sprechen Jungen an Leipziger Haltestelle an: Dann wird er überfallen

Leipzig - Ein Junge (14) ist am Mittwochnachmittag im Leipziger Stadtteil Gohlis überfallen worden.

Ein 14-Jähriger wurde an einer Leipziger Haltestelle Opfer eines Überfalls. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam es zwischen 13.45 und 13.55 Uhr an der Haltestelle Georg-Schumann-Straße/Ecke Lindenthaler Straße zu der Tat.

Demnach wurde der 14-Jährige zunächst von mehreren männlichen Kindern und Jugendlichen angesprochen.

"Einige drängten ihn nach bisherigen Erkenntnissen in der Folge in einen Hauseingang und hielten ihn dort fest, während zwei Personen ihn mit einem vermeintlichen Reizgas sowie verbal bedrohten", hieß es.

Laut Polizei forderten die Jugendlichen, "das Portmonee ihres Opfers zu sehen". Daraus sei dann auch Geld geklaut worden.

Schließlich seien die Unbekannten mit der Tram weggefahren. Das Opfer sei glücklicherweise nicht verletzt worden.

Gegen 16.40 Uhr erkannte der 14-Jährige die Jugendlichen auf dem Sportplatz in der Sasstraße wieder und habe die Polizei informiert.