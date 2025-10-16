 2.110

Kinder und Jugendliche sprechen Jungen an Leipziger Haltestelle an: Dann wird er überfallen

Ein Junge (14) ist am Mittwochnachmittag im Leipziger Stadtteil Gohlis überfallen worden.

Von Carolina Neubert

Ein 14-Jähriger wurde an einer Leipziger Haltestelle Opfer eines Überfalls. (Archivbild)
Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam es zwischen 13.45 und 13.55 Uhr an der Haltestelle Georg-Schumann-Straße/Ecke Lindenthaler Straße zu der Tat.

Demnach wurde der 14-Jährige zunächst von mehreren männlichen Kindern und Jugendlichen angesprochen.

"Einige drängten ihn nach bisherigen Erkenntnissen in der Folge in einen Hauseingang und hielten ihn dort fest, während zwei Personen ihn mit einem vermeintlichen Reizgas sowie verbal bedrohten", hieß es.

Laut Polizei forderten die Jugendlichen, "das Portmonee ihres Opfers zu sehen". Daraus sei dann auch Geld geklaut worden.

Schließlich seien die Unbekannten mit der Tram weggefahren. Das Opfer sei glücklicherweise nicht verletzt worden.

Gegen 16.40 Uhr erkannte der 14-Jährige die Jugendlichen auf dem Sportplatz in der Sasstraße wieder und habe die Polizei informiert.

Die Polizei sucht nach Überfall in Leipzig Zeugen

Die Kripo sucht in dem Fall nach Zeugen. (Symbolbild)
In dem Fall wird jetzt wegen Raubes ermittelt und nach Zeugen gesucht.

Der 14-Jährige konnte drei der Angreifer wie folgt beschreiben:

Person 1:

  • etwa 15 bis 16 Jahre alt
  • etwa 1,85 Meter groß
  • kräftige Statur
  • komplett dunkel gekleidet
Person 2:

  • etwa 13 bis 14 Jahre alt
  • etwa 1,75 Meter groß
  • schlanke Statur
  • dunkles, welliges Haar
  • sprach gebrochenes Deutsch
  • dunkle Strickjacke

Person 3:

  • etwa 11 bis 12 Jahre alt
  • etwa 1,55 bis 1,60 Meter groß
  • dünne Statur
  • dunkles Haar mit Basecap
  • komplett schwarz gekleidet

Habt Ihr etwas gesehen? Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0341/96646666 entgegen.

Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa

