Kontrollen, Durchsuchungen und Haftbefehle: Polizei greift am Leipziger Hauptbahnhof durch

Leipzig - Regelmäßig kommt es am Leipziger Hauptbahnhof zu Polizeieinsätzen. Um den ständigen Verbrechen einen Riegel vorzuschieben, führte die Polizei am gestrigen Dienstag eine besonders umfangreiche Maßnahme durch.

Mehr als 20 Polizisten führten am Leipziger Hauptbahnhof mehrere Kontrollen und Durchsuchungen durch. © Jan Woitas/dpa

Mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei sagte die Einsatzgruppe "Bahnhof-Zentrum" am Dienstag der Kriminalität am Leipziger Hauptbahnhof den Kampf an.

Zwischen 14 und 20 Uhr führten mehr als 20 Polizisten insgesamt 20 Identitätsfeststellungen und 14 Durchsuchungen durch.

Zudem habe man sogar zwei Haftbefehle vollstreckt, bei denen ein 57-Jähriger und ein 25-Jähriger hinter Schwedischen Gardinen endeten.

Wie die Leipziger Direktion mitteilte, habe man sich auf die Hauptzugänge, die Querbahnsteige, die Promenaden und das unmittelbare Umfeld konzentriert.

"Der polizeiliche Fokus lag neben Gewaltdelikten auf Taschen-, Ladendiebstählen und Betäubungsmittelkriminalität", so Sprecherin Susanne Lübcke.