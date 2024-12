Leipziger Terror-Nachbar im Krankenhaus! Wie der Fall die Behörden an ihre Grenzen bringt

Von Angela Panini und Enrico Glazner

Leipzig - Aufatmen in der Margaretha-Rothe-Straße 30 in Leipzig-Meusdorf: Der Terror-Nachbar, der über Wochen für Angst und Schrecken innerhalb der Hausgemeinschaft sorgte, ist inzwischen in einem Fachkrankenhaus untergebracht. Vorausgegangen war eine intensive Zusammenarbeit zwischen Polizei und Behörden, bei der auch diese an ihre Grenzen gerieten.