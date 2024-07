Nach "Free Maja"-Demo: Polizeiposten in Leipzig-Connewitz beschädigt

Leipzig - Ein Polizeiposten im Leipziger Stadtteil Connewitz ist mit einem großen Graffiti beschmiert worden. Der Schriftzug lautet "Free Maja" - und dürfte somit Bezug nehmen zur umstrittenen Abschiebung einer mutmaßlich linksextremistischen Person nach Ungarn. Am Samstag hatte es in Leipzig auch eine Demonstration gegen diese Abschiebung gegeben.

Zahlreiche Demonstranten zogen durch Leipzig in Richtung Connewitz. © Silvio Bürger

Der Polizeiposten sei in der Nacht zum Sonntag zudem mit Steinen beworfen worden, teilte die Polizei mit.

An der Demonstration unter dem Motto "NoExtradition - Free Maja" beteiligten sich am Samstagnachmittag laut Polizei in der Spitze mehr als 550 Menschen.



Bei "Maja" handelt es sich um eine 23-jährige in Jena geborene Person, die sich selbst als non-binär identifiziert. Sie soll voriges Jahr an Angriffen auf vermutete Rechtsextremisten in Budapest beteiligt gewesen sein. Die ungarische Justiz führt deswegen ein Strafverfahren.

Das Bundesverfassungsgericht hatte die Auslieferung per Eilentscheidung untersagt, allerdings war "Maja" eine Stunde zuvor an Ungarn übergeben worden.