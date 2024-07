Hunderte in Leipzig für Maja auf der Straße: Demo von Polizei-Großaufgebot wiederholt gestoppt

Hunderte Demonstrierende zogen am Samstag für die nach Ungarn ausgelieferte Maja T. (23) durch den Leipziger Süden. © Silvio Bürger

Startpunkt des Aufzugs mit dem Motto "No Extradition - Antifaschistische Demonstration in Leipzig aufgrund Maja's Auslieferung an das Orban-Regime in Ungarn" war der Bayerische Bahnhof, über die Karl-Liebknecht-Straße ging es dann weiter zur Wolfgang-Heinze-Straße in Connewitz - teilweise bei starkem Regen und nicht ohne Zwischenhalte.

"In Leipzig findet ein Polizeieinsatz aufgrund mehrerer Versammlungs- und Veranstaltungslagen statt. Eine der Versammlungen musste aufgrund anhaltender Vermummungen im Bereich der Windmühlenstraße durch Polizeikräfte gestoppt werden", hieß es von der Polizei Sachsen bei X (ehemals Twitter).

Auf der Karli, Höhe Feinkost, wurde die Demo ebenfalls angehalten. Die Durchsage der Beamten vor Ort: Unter anderem seien FFP2-Masken und Kapuzen nicht erlaubt, zudem müsse zwischen den Transparenten ein größerer Abstand eingehalten werden. Dazu die Aufschrift auf einem der Polizeiwagen: "Pyrotechnik verboten, Vermummung verboten."

Währenddessen waren von den Demonstrierenden immer wieder "Free Maja"- und "Wir sind nicht Alle - es fehlen die Gefangenen"-Rufe zu hören.