Schon wieder Angriff auf Grünen-Büro in Leipzig

Leipzig - Keine Ruhe für die Grünen in Leipzig : Am Wochenende ist schon wieder ein Büro der Partei angegriffen worden.

Das Abgeordnetenbüro in Leipzig-Plagwitz wurde bereits mehrmals zum Ziel von Vandalismus. (Archivbild) © Lausitznews

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam es zwischen Freitag 15 Uhr und Montag 9 Uhr zu der Attacke auf das Abgeordnetenbüro im Stadtteil Plagwitz.

Demnach sprühten Unbekannte mit schwarzer Farbe mehrere Schriftzüge an das Grünen-Büro - teilweise mit polizeikritischem Inhalt.

"Zudem wurde die Schaufensterfront durch Einschläge beschädigt", hieß es weiter.

Die Höhe des entstandenen Schadens sei noch unklar.

Erst im Januar und Februar waren Räume der Grünen in Reudnitz und im Zentrum-Süd Ziel ähnlicher Taten geworden. Auch das Büro in Plagwitz war in der Vergangenheit bereits mehrmals beschädigt und beschmiert worden.