Serie setzt sich fort: Schon wieder explodiert ein Ticketautomat in Leipzig

Leipzig - In der Nacht auf Freitag haben im Leipziger Stadtteil Grünau erneut Automatensprenger zugeschlagen. Seit Monaten häufen sich die Taten im Stadtgebiet. Trauriger Höhepunkt war dabei der Februar: Binnen einer Woche erwischte es hier gleich vier Fahrscheinautomaten , sowohl der Leipziger Verkehrsbetriebe als auch der Deutschen Bahn (DB).

Dieses Mal erwischte es einen Ticketautomaten der Deutschen Bahn an der S-Bahn-Haltestelle Grünauer Allee. © 7aktuell/Eric Pannier

Laut Polizeisprecher Paul Engelmann sprengten die Täter dieses Mal in der Nacht auf Samstag gegen 2 Uhr an der S-Bahn-Haltestelle Grünauer Allee einen Fahrkartenautomaten der DB, welcher durch die Detonation schwer beschädigt wurde.

"Die Polizeidirektion Leipzig wurde vor Ort durch die Entschärfer der Bundespolizei unterstützt, um festzustellen, ob von möglichen Resten der Pyrotechnik eine Gefahr ausging", so Engelmann.

Nachdem die Spezialisten Entwarnung gegeben hatten, habe man mit der Spurensicherung begonnen. "Angaben zum möglichen Diebesgut sind derzeit nicht möglich", heißt es seitens der Beamten.