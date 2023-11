Vorwurf des versuchten Totschlags: Polizei durchsucht Häuser nach Tag-X-Demo

Leipzig - Am Donnerstagnachmittag rückte die Polizei mit Großaufgeboten sowohl in den Leipziger Osten als auch Süden aus. Die Behörden äußerten sich zunächst nicht dazu, wonach bei den Razzien gesucht wurde. Am Freitag bestätigte die Staatsanwaltschaft dann: Die Ermittlungen stehen im Zusammenhang mit der "Tag X"-Demo.