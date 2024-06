Zweifacher versuchter Mord am "Tag X"? Anklage gegen 25-Jährigen sorgt für Aufschrei

Auch der 25-jährige Angeklagte soll am 3. Juni 2023 "vermummt und dunkel gekleidet" gegen die Polizei vorgegangen sein. © Sebastian Willnow/dpa

Wie die Staatsanwaltschaft am Montag bekannt gab, wird dem 25-Jährigen versuchter Mord in zwei Fällen in Tateinheit mit dem Führen von verbotenen Gegenständen und dem Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion vorgeworfen.

Und damit nicht genug: Zudem wird ihm Landfriedensbruch, gefährliche Körperverletzung in 18 Fällen, tätlicher Angriff auf und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie die Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel zur Last gelegt.



Demnach soll der "vermummte und dunkel gekleidete" Angeklagte am 3. Juni 2023 im Bereich des Alexis-Schumann-Platzes zwei Brandsätze, zwei Steine sowie einen "pyrotechnischen Gegenstand" auf Polizisten geworfen haben. Damit habe er nach Ansicht der Staatsanwaltschaft potenzielle tödliche Verletzungen der Beamten billigend in Kauf genommen.

Tatsächlich verletzt wurde bei der spezifischen Attacke des 25-Jährigen niemand. Im Rahmen der allgemeinen "Tag X"-Ausschreitungen zogen sich jedoch 18 Beamte Verletzungen zu - welche "aufgrund des dem Angeschuldigten zur Last gelegten gemeinschaftlichen Handelns" ihm aber nun zugerechnet werden.