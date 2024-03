Neue Details zu Tag X in Leipzig: Sachsen zahlt Millionen-Rechnung

Leipzig - Es ist die wohl umfassendste Bilanz des sogenannten "Tag X" in Leipzig: Am 3. Juni 2023 sollte es anlässlich der Urteilsverkündung gegen Lina E. (28) zu einer Großdemo in der Messestadt kommen. Wurde diese aus Sicherheitsgründen untersagt, kam es trotzdem zu Ausschreitungen und einem der größten Polizeieinsätze der Geschichte. Dazu hatte die Linksfraktion 200 Fragen an den Innenminister gestellt, die Armin Schuster (62, CDU) nun auf 80 Seiten beantwortet hat.