13.04.2024 13:34 Ende abgewendet? Gute Nachrichten für den Leipziger Zaubergarten!

Von Anke Brod Leipzig - Läuft der Betrieb in der beliebten Natur- und Lehroase "Zaubergarten" an der Holzhäuser Straße im Stadtteil Stötteritz ab diesem Sommer nun doch wie gewohnt weiter? Zumindest gibt es einen Hoffnungsschimmer, sagen die Betreiber. Hoffnungsschimmer für den Leipziger Zaubergarten in Stötteritz! © Anke Brod Im Februar hatte TAG24 darüber berichtet, dass das städtische Jobcenter für den Zaubergarten im Leipziger Südosten keine neue Arbeitsgelegenheitsmaßnahme (AGH) mehr finanzieren wolle. Dies hätte für den vom Verein Columbus Junior geführten schönen Ort zur Jahresmitte das sichere "Aus" bedeutet. Auch Nachbarn der angrenzenden Siedlung von Kolmstraße und Sonnenwinkel hatten die behördliche Entscheidung bedauert. Ein Anwohner hatte sich entsprechend geäußert: "Es geht hierbei nicht nur um die Förderung vom Jobcenter für die Beschäftigten im Zaubergarten", meinte er kurz nach Verkündung der Hiobsbotschaft zur drohenden Zaubergarten-Schließung. Leipzig Hunderttausende Fußballfans erwartet: In 66 Tagen wird Leipzig zur riesigen Euro-2024-Partyzone Er sagte, dass es vor allen um "unsere Kinder" gehe, die an einer so seltenen grünen Oase in Leipzig naturverbunden lernen sollen. Natur- und Lehroase "Zaubergarten" in Leipzig: Zukunft der Kinder wichtig Das Jobcenter will wohl doch eine Arbeitsgelegenheitsmaßnahme (AGH) finanzieren. © Anke Brod Die vielfältigen Angebote des Zaubergartens würden genutzt, um die Zukunft der Kinder mitzugestalten, das sei eine gesellschaftliche Aufgabe. "Ich habe den Eindruck, dass wieder einmal etwas vom Schreibtisch aus entschieden wird", bedauerte er seinerzeit. Auch Vereine und Schulen unterstützen und nutzen bei alledem den Zaubergarten im Übrigen für naturnahe Lehrveranstaltungen. Unter diesen düsteren Wolken zogen die Wochen im Stötteritzer Land dahin. Plötzlich aber meldete sich Zaubergarten-Fachanleiter Matthias Ruß (51) bei TAG24. Das Jobcenter hätte sie nun doch um das Stellen eines entsprechenden AGH-Antrags gebeten, lautete seine frohe Botschaft. "Und der ging natürlich fristgerecht raus", berichtete er voller Elan. Leipzig Tragischer Unfall in Connewitz: 70-Jährige fällt beim Fensterputzen in die Tiefe und stirbt Nun heißt es abwarten. Bei alledem dürften die Aussichten für den Zaubergarten inzwischen aber wieder recht gut sein!

Titelfoto: Bildmontage: Anke Brod