Endlich privates Glück bei DHfK-Leipzig-Kapitän Lukas Binder!

Lukas Binder (31) und seine Frau erwarten noch in diesem Jahr Nachwuchs. © PICTURE POINT / R. Petzsche

Wie der Spieler in der Doku "Gametime" bei DYN berichtet, ist die kleine Familie ab November zu dritt!

"Wir haben lange daran gearbeitet, Tanja und ich. Ich glaube, über zwei Jahre haben wir es probiert und jetzt ist es endlich so weit. Von daher macht es mich immer glücklich, wenn ich nach Hause komme und auch wenn ich meine schwangere Frau jetzt umsorgen muss und auch möchte, lenkt mich das in keiner Weise vom Handball ab", so der 31-Jährige.

Das Geschlecht des Kindes soll aber erst einmal geheim bleiben.

Handball-Fans müssen sich aber keine Sorgen machen, dass ihr Leader in Zukunft nicht mehr voll bei der Sache sein wird.

Binder: "Sobald ich auf dem Spielfeld stehe, habe ich vollen Fokus. Aber wenn man mal ein schlechtes Spiel gemacht hat oder ein schlechtes Training, dann kann man sich leicht darauf besinnen, sich zu sagen, hier zu Hause ist wirklich das Wichtigste."