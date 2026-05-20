Brand in Leipziger Plattenbau-Block: Vier Verletzte, darunter ein Kind

Leipzig - Insgesamt vier Feuerwehren mussten am Mittwochmorgen in den Leipziger Stadtteil Paunsdorf ausrücken.

In einer Wohnung im Hainveilchenweg brannte es am Mittwoch. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Nach Angaben von Polizeisprecher Moritz Peters wurden die Behörden gegen 10.09 Uhr über den Brand in einer Wohnung in der zweiten Etage eines Mehrfamilienhauses im Hainveilchenweg informiert.

Wie genau es zu dem Brand kommen konnte, muss noch ermittelt werden. Die Rauchentwicklung war aber wohl so stark, dass das Haus bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar und das komplette Treppenhaus verrußt ist.

Die Mieter wurden durch die Hausverwaltung anderweitig umquartiert.

Vier Personen zeigten Symptome einer Rauchgasvergiftung, darunter auch ein fünfjähriges Mädchen. Sie wurden medizinisch behandelt.