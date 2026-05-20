Brand in Leipziger Plattenbau-Block: Vier Verletzte, darunter ein Kind

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Insgesamt vier Feuerwehren mussten am Mittwochmorgen in den Leipziger Stadtteil Paunsdorf ausrücken.

Von Nico Zeißler, Annika Rank

Leipzig - Insgesamt vier Feuerwehren mussten am Mittwochmorgen in den Leipziger Stadtteil Paunsdorf ausrücken.

In einer Wohnung im Hainveilchenweg brannte es am Mittwoch.
In einer Wohnung im Hainveilchenweg brannte es am Mittwoch.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Nach Angaben von Polizeisprecher Moritz Peters wurden die Behörden gegen 10.09 Uhr über den Brand in einer Wohnung in der zweiten Etage eines Mehrfamilienhauses im Hainveilchenweg informiert.

Wie genau es zu dem Brand kommen konnte, muss noch ermittelt werden. Die Rauchentwicklung war aber wohl so stark, dass das Haus bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar und das komplette Treppenhaus verrußt ist.

Die Mieter wurden durch die Hausverwaltung anderweitig umquartiert.

Leipzig: Feuerwehreinsatz im Leipziger Westen: Einfamilienhaus in Brand
Leipzig Feuerwehreinsatz Feuerwehreinsatz im Leipziger Westen: Einfamilienhaus in Brand

Vier Personen zeigten Symptome einer Rauchgasvergiftung, darunter auch ein fünfjähriges Mädchen. Sie wurden medizinisch behandelt.

Das Gebäude ist aktuell nicht mehr bewohnbar.
Das Gebäude ist aktuell nicht mehr bewohnbar.  © 7aktuell.de | Eric Pannier
Deine täglichen News aus Leipzig

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Neben der Feuerwehr Nord rückten auch Kameraden der Feuerwehren Nordost, Engelsdorf und Baalsdorf in den Hainveilchenweg an.

Titelfoto: Montage 7aktuell.de | Eric Pannier

Mehr zum Thema Leipzig Feuerwehreinsatz: