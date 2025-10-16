 2.714

Dichter Rauch aus Obergeschoss: Südbrause in Leipzig steht in Flammen

Am Mittwochabend brannte es im Restaurant "Suedbrause - bei Freunden" am Connewitzer Kreuz. Mobiliar im Obergeschoss soll das Feuer ausgelöst haben.

Von Tamina Porada

Leipzig - Qualm drang am Mittwochabend aus Fenstern des Restaurants "Suedbrause - bei Freunden" am Connewitzer Kreuz.

Der Brand brach im Obergeschoss des Gebäudes aus.
Der Brand wurde gegen 23.20 Uhr gemeldet. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, Feuerwache Leipzig-Süd und der Polizei rückten aus.

Der Rauch soll bereits von der Karl-Liebknecht-Straße aus sichtbar gewesen sein.

Wie die Polizeidirektion Leipzig am Donnerstagmorgen auf TAG24-Anfrage bestätigte, wurde der Brand durch Möbel im Obergeschoss ausgelöst. Die Flammen griffen schnell auf die Wände und das Dach über.

Von vor Ort wurde berichtet, dass die Einsatzkräfte unter Atemschutz und über eine Drehleiter in das Gebäude vordrangen, um gegen das Feuer zu kämpfen. Dabei mussten unter anderem auch die Fenster eingeschlagen werden, wie Fotos zeigen.

Das Gebäude steht unter Denkmalschutz.
Die Einsatzkräfte verschafften sich mit einer Drehleiter Zugang zum oberen Geschoss.
Hoher Sachschaden

Den Kameraden der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Der Sachschaden soll nach ersten Schätzungen bei circa 20.000 Euro liegen.

Wie die Polizei mitteilte, ist im Moment noch unklar, wie das Feuer ausbrach. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen und es wird geprüft, ob ein Brandursachenermittler eingesetzt wird.

Die Karl-Liebknecht-Straße und die Kochstraße mussten während der Löscharbeiten vorübergehend gesperrt werden.

Erstmeldung um 8.01 Uhr, aktualisiert um 12.02 Uhr.

