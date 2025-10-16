Dichter Rauch aus Obergeschoss: Südbrause in Leipzig steht in Flammen

Leipzig - Qualm drang am Mittwochabend aus Fenstern des Restaurants "Suedbrause - bei Freunden" am Connewitzer Kreuz.

Der Brand brach im Obergeschoss des Gebäudes aus. © LeipzigFireFighter

Der Brand wurde gegen 23.20 Uhr gemeldet. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, Feuerwache Leipzig-Süd und der Polizei rückten aus.

Der Rauch soll bereits von der Karl-Liebknecht-Straße aus sichtbar gewesen sein.

Wie die Polizeidirektion Leipzig am Donnerstagmorgen auf TAG24-Anfrage bestätigte, wurde der Brand durch Möbel im Obergeschoss ausgelöst. Die Flammen griffen schnell auf die Wände und das Dach über.

Von vor Ort wurde berichtet, dass die Einsatzkräfte unter Atemschutz und über eine Drehleiter in das Gebäude vordrangen, um gegen das Feuer zu kämpfen. Dabei mussten unter anderem auch die Fenster eingeschlagen werden, wie Fotos zeigen.