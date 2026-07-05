Einsatz im Leipziger Zentrum: Feuerwehr löscht Brand in Hotel

Leipzig - Feuerwehreinsatz in der Leipziger Innenstadt! Zahlreiche Rettungskräfte eilten am Sonntagnachmittag zum Hotel NH Leipzig Zentrum. Der Grund: Im Keller des Hotels war ein Brand ausgebrochen.

Im Hotel NH Leipzig Zentrum ist es am Sonntag zum Brand eines Spannungsverteilers gekommen. © Christian Grube

Wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle gegenüber TAG24 erklärte, war im Keller des Gebäudes ein Spannungsverteiler in Brand geraten.

Eine Brandmeldeanlage hatte demnach gegen 15.15 Uhr ausgelöst. "Gegen 15.19 Uhr waren die Kollegen vor Ort", so der Sprecher. Seitdem laufe die Brandbekämpfung.

Kräfte der Hauptwache, der Freiwilligen Feuerwehr Ost sowie der Berufsfeuerwehren Süd, West und Südwest sollen demnach im Einsatz sein. "Die Feuerwehr Südwest mit Spezialtechnik." Auch die Stadtwerke sollen hinzugerufen worden sein.

"Die Kräfte versuchen aktuell, die Anlage vom Strom zu trennen. Danach wird sie gelöscht", sagte der Sprecher.