869
Feuerwehr-Einsatz im Leipziger Osten: Pyro-Explosion setzt Keller in Brand
Leipzig - Die Feuerwehr der Messestadt war am Montagnachmittag an der Crusiusstraße in Reudnitz-Thonberg gefordert. Der Grund: ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus.
Ausgelöst wurde dieser laut Polizei mutmaßlich durch die Explosion von Pyrotechnik in dem Keller.
Rauch drang aus den Räumlichkeiten. Als Passanten diesen bemerkten, alarmierten sie die Feuerwehr.
Die Kameraden konnten das Feuer glücklicherweise schnell löschen.
Leipzig Feuerwehreinsatz Flammen schlagen aus Fenster: Feuerwehr rettet Menschen aus Mehrfamilienhaus
Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Es kam jedoch zu Verrußungen.
Ein Sachschaden ist laut Polizeisprecher Tom Erik Richter nicht bekannt.
Die Behörde hat nun Ermittlungen wegen eines Branddeliktes eingeleitet.
Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier