Feuerwehr-Einsatz im Leipziger Osten: Pyro-Explosion setzt Keller in Brand

Leipzig - Die Feuerwehr der Messestadt war am Montagnachmittag an der Crusiusstraße in Reudnitz-Thonberg gefordert. Der Grund: ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus.

Feuerwehrleute beim Löschen des Kellerbrandes. Laut Polizei wurde dieser durch die Explosion von Pyrotechnik ausgelöst. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Ausgelöst wurde dieser laut Polizei mutmaßlich durch die Explosion von Pyrotechnik in dem Keller.

Rauch drang aus den Räumlichkeiten. Als Passanten diesen bemerkten, alarmierten sie die Feuerwehr.

Die Kameraden konnten das Feuer glücklicherweise schnell löschen.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Es kam jedoch zu Verrußungen.