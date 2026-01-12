Großbrand nahe Leipzig: Reetdachhaus steht lichterloh in Flammen

Schkeuditz - Flammen wüteten zum Wochenstart in einem Ortsteil von Schkeuditz nordwestlich von Leipzig : Ein Einfamilienhaus brannte am frühen Montagmorgen lichterloh, die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Schon von Weitem waren eine große Rauchwolke und die Flammen deutlich erkennbar. © EHL Media

Die Einsatzkräfte wurden gegen 2.10 Uhr zu dem Wohnhaus im Gagarinring in Glesien alarmiert.

Als die Feuerwehr am Ort des Geschehens eintraf, schlugen die Flammen schon meterhoch aus dem Reetdach des Gebäudes, wie auf Fotos zu sehen ist. Eine riesige Rauchwolke war schon aus der Ferne deutlich zu erkennen.

Wie Polizeisprecher Chris Graupner auf Nachfrage erklärte, sei das Feuer vermutlich auch im Bereich des Daches ausgebrochen und habe schnell auf andere Teile des Hauses übergegriffen.

Glück im Unglück: Alle Bewohner haben sich demnach rechtzeitig aus dem Haus retten können. Dennoch bestand bei drei Personen der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung - sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.



Nach TAG24-Informationen sollen Nachbarn den Brand zuerst bemerkt und die Familie, die das Haus bewohnt, sowie die Feuerwehr alarmiert haben.