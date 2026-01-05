Großeinsatz im Leipziger Süden: Sechs Menschen im Krankenhaus
Leipzig - Ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus im Leipziger Süden hat am Montagnachmittag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt.
Wie Polizeisprecher Chris Graupner gegenüber TAG24 mitteilte, war die Meldung zu dem Feuer gegen 16.50 Uhr eingegangen. Auch ein Sprecher der Rettungsleitstelle bestätigte den Brand.
Dieser war in einer Wohnung im obersten Stockwer des Mehrfamilienhauses an der Bernhard-Göring-Straße 134 ausgebrochen. Nach Informationen von TAG24 eilten mehrere Feuerwehren zu dem Brandort. Also die Kameraden eintrafen, trat bereits dichter Qualm aus mehreren Fenstern des Hauses aus.
"Die Bewohner des Hauses sind bereits größtenteils evakuiert oder sie konnten das Haus selbstständig verlassen", so Polizeisprecher Graupner.
Informationen von vor Ort zufolge wurden sechs Personen bei dem Feuer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Wohnung ist vorerst nicht bewohnbar.
Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar. Die Polizei hat dazu entsprechende Ermittlungen aufgenommen.
Dem Polizeisprecher zufolge mussten sowohl die Bernhard-Göring-Straße als auch die Karl-Liebknecht- und Richard-Lehmann-Straße im Zuge des Feuerwehreinsatzes gesperrt werden.
Erstmeldung von Montag, 5. Januar, 17.33 Uhr. Text aktualisiert um 17.59 Uhr.
