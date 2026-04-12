Tierrischer Einsatz in Leipzig: Feuerwehr befreit Taube aus Motorraum

Leipzig - Es müssen eben nicht immer Brände oder Unfälle sein. Hin und wieder sind auch unsere tierischen Freunde in Nöten! So am Sonntagnachmittag, als Leipzigs Feuerwehr auf die Eisenbahnstraße gerufen wurde.

Dieser Ausflug ging nochmal gut: Leipzigs Feuerwehrleute haben am Sonntag eine Taube aus einer misslichen Lage gerettet. Der Vogel hatte sich in ein den Motorraum eines Autos verirrt. © EHL Media/privat

Nein, auf Leipzigs berüchtigster Straße gab es keinen neuen Ärger. Der Grund war eine ungewöhnliche Hilfeleistung: Eine Taube hatte sich offenbar in den Motorraum eines Autos verirrt und wollte diesen nicht eigenständig wieder verlassen.

Die alarmierten Feuerwehrleute, die mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug angerückt waren, erkundeten zunächst vor Ort die Lage. Dabei bestätigte sich die Meldung: Taube im Motor - trotz vorhandener Öffnung blieb sie darin.

Um eine schonende Rettung zu ermöglichen, hoben die Kameraden zunächst die Front des Autos mithilfe eines sogenannten Hochdruckhebekissens an, um anschließend die Unterbodenabdeckung zu entfernen.

Nachdem sich die Retter Zugang zu dem Motor verschafft hatten, befreiten sie das Vogeltier aus seiner misslichen Lage.

Die Taube erhielt eine kurze Begutachtung, um sicherzugehen, dass sie unverletzt war. Anschließend konnte sie frohen Mutes davonfliegen.