Wut in Leipzig: Idioten zünden vorbereitetes Osterfeuer an

Leipzig - Wut und Trauer im Leipziger Südosten: Dort fällt ein Familienfest am Samstag ins Wasser, weil Täter das Osterfeuer vorzeitig entzündet haben.

Trauriger Anblick: Das Liebertwolkwitzer Osterfeuer wurde vorzeitig angezündet. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Um 1.40 Uhr wurde die Feuerwehr von einer Privatperson wegen eines Brandes in die Straße Zur Kuhweide in Liebertwolkwitz alarmiert, wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle TAG24 bestätigte.

Vor Ort brannte ein für Samstag aufgeschütteter Holzhaufen in voller Ausdehnung. Jene Kameraden, für die das lange Zeit vorbereitete Feuer das Highlight ihres Osterfestes sein sollte, mussten es vorzeitig löschen.

Es sollte ab 18 Uhr ein Grillfest mit "kalten Getränken und Leckerem vom Grill" sowie zwei Stunden später einen Lampionumzug für die Kinder geben, wie die Freiwillige Feuerwehr Liebertwolkwitz in den letzten Tagen mehrfach die Werbetrommel via Social Media rührte.

Dies kann zwar alles dennoch stattfinden. Nur das obligatorische Entzünden des Osterfeuers muss leider ausbleiben. Es sei denn, es kann kurzerhand noch eine Alternative aus dem Hut gezaubert werden.