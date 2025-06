Frei nach dem Motto "Gut und günstig": Kann so der Wohnungs-Mangel in Leipzig behoben werden?

Alles in Kürze

In Leipzig mangelt es an Wohnraum. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Es muss jetzt einen 'Aufschwung Wohnen' geben. Und davon müssen auch Leipzig und Sachsen profitieren", so Bernd Günther, Vorsitzender der IG, am Dienstag in einer offiziellen Mitteilung. Dies gelte vor allem für Sozialwohnungen.

Zwar wurden in der Messestadt im Jahr 2024 insgesamt 2771 Wohnungen neu gebaut, was einer Gesamtkostensumme von rund 309,4 Millionen Euro entspricht, dennoch sieht die Gewerkschaft noch deutlich Luft nach oben. Neben Neubauten sei es auch wichtig, den Fokus auf Sanierungen und seniorengerechte Quartiere zu legen.

Da dies aber eine teure Angelegenheit darstellt, müssten die reinen Baukosten künftig um ein Viertel bis zu einem Drittel gesenkt werden, so Günther weiter. Und das sei keineswegs unrealistisch. Dabei beruft er sich auf Daten des staatlichen Bauforschungsinstituts ARGE (Kiel).

Der Gewerkschaftler fordert eine Entbürokratisierung: "Runter mit überzogenen Standards und kostentreibenden DIN-Normen – und dadurch rauf mit den Neubau-Zahlen. Denn weniger Bau-Hürden bedeuten mehr neue Wohnungen."