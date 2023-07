Gefühlt knapp 40 Grad! Route beim Leipziger CSD hitzebedingt geändert

Leipzig - Weil am Samstag in Leipzig Temperaturen von bis zu 35 Grad (gefühlt um die 38 Grad) erwartet werden, haben sich die Veranstalter des Christopher Street Days (CSD) hitzebedingt für eine verkürzte Laufroute entschieden.

Am Samstag findet der Christopher Street Day (CSD) in Leipzig statt. © IMAGO/aal.photo

Wie das Ordnungsamt der Stadt am Donnerstag mitteilte, wurde sich für folgende verkürzte Route entschieden:

Augustusplatz, Roßplatz, Martin-Luther-Ring, Dittrichring, Thomaskirchhof, Thomasgasse, Markt, Salzgäßchen, Reichsstraße, Am Hallischen Tor, Willy-Brandt-Platz, Goethestraße, Augustusplatz.

Ursprünglich sollte es auf Höhe Neues Rathaus über die Karl-Tauchnitz-Straße bis zum Kreisverkehr Herzliya-Platz und weiter über die Edvard-Grieg-Allee, Marschnerstraße und Käthe-Kollwitz-Straße zurück zum Innenstadtring gehen. Dies entfällt nun.

Start ist um 11.30 Uhr auf dem Augustusplatz mit Redebeiträgen. Ab 13 Uhr soll sich der Aufzug mit vermutlich bis zu 18.000 Teilnehmern in Gang setzen. Am Ende der Route ist ab 15.30 Uhr erneut auf dem Augustusplatz ein Straßenfest geplant.

Entlang der Aufzugsroute ist am Samstag natürlich mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Zusätzlich wird zwischen 8.45 Uhr und etwa 17 Uhr die Goethestraße sowie die Mittelfahrbahn des Augustusplatzes gesperrt. "Die Ausfahrt aus der Ritterstraße und dem Brühl über die Goethestraße in Richtung Willy-Brandt-Platz bleibt gewährleistet", so das Ordnungsamt.