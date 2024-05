Dieses Festival "heilt" den Leipziger Osten

Leipzig - Bereits zum vierten Mal öffnet die Kunst-Biennale am Freitag Tür und Tor zu den Galerien und Kunst-Orten im Osten Leipzigs. Unter dem Motto "to cure" geht die diesjährige Ausgabe des "Art Go East"-Festivals der Frage nach Erholung und Genesung auf den Grund.

Mit dem Ziel, zeitgenössischer Kunst im Leipziger Osten eine Bühne zu geben sowie Galerien und Kunst-Räume miteinander zu vernetzen, eröffnet am Freitag die diesjährige Ausgabe des zweijährlich stattfindenden "Art Go East".

Denn was "Art Go East" und dessen Motto besonders mache, seien vor allem die Unterschiede der überwiegend jungen Künstlerinnen und Künstler, die ihre Werke zum Teil extra für die Ausstellung fertigten.

Künstlerin Paula Abalos aus Chile sieht den Aspekt der Heilung insbesondere in der Vorstellungskraft an sich. © Emily Mittmann

Eine dieser Perspektiven verkörpert Künstlerin Alva Berlich aus Halle. Bisher arbeitete die 23-Jährige vornehmlich mit Videoaufnahmen.

Für das Thema "to cure" fertigte sie nun eine Installation, bestehend aus einer Fotografie, einem vertonten Text sowie einer Art Bierbank, auf der die Betrachter Platz nehmen können.

"Ich bin wegen des Ausstellungsmottos von der Metapher 'Salz in die Wunde streuen' ausgegangen, weil ich es spannend fand, dass es sowohl im Medizinischen, als auch in Mythen so viele Widersprüche darüber gibt, ob es heilsam ist oder nicht", erklärte sie den Hintergrund ihres Werkes.

Mit der Installation wolle sie die Situation einer Tischgemeinschaft nachahmen, bei der Rotwein verschüttet und sofort zu Salz als Hilfsmittel gegriffen wird.

Eine weitere Sichtweise auf das Thema zeigt Paula Abalos (35), die den Aspekt der Heilung insbesondere in der Vorstellungskraft an sich sieht.

"Ich denke, die Macht der Vorstellungskraft ist etwas so Starkes an uns Menschen. Ohne sie gibt es keine Heilung", so die Chilenin. Im Rahmen des Festivals präsentiert sie Fotografien und Installationen in Lichtboxen.