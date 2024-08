Geheimes Foto aufgetaucht: Frau geht mit Tigerbaby in Leipzig Gassi - PETA schaltet sich ein

Leipzig - Skurrile Szenen in einem Leipziger Wohngebiet: Die selbsternannte "Tigerqueen" Carmen Zander spaziert mit einem Tigerbaby an der Leine durch die Straßen und verschwindet schließlich in einem Wohnhaus. Nun hat sich die Tierschutzorganisation PETA zu Wort gemeldet.

Dieses Foto von Zander und ihrem Tigerbaby wurde PETA von einer Augenzeugin zugespielt. © PETA Deutschland e.V.

Die Dompteurin Carmen Zander ist in und um Leipzig wegen ihrer "Haustiere", mehreren Tigern, bekannt, die von Besuchern in einem Gewerbegebiet in Dölzig begutachtet und sogar gestreichelt werden dürfen.

Sie selbst inszeniert sich in der Öffentlichkeit als liebevolle Ziehmutter für die Raubtiere, PETA sieht das allerdings anders und geht sogar so weit, sie als Tierquälerin zu bezichtigen. Immer wieder geriet die Organisation deshalb in der Vergangenheit mit der Leipzigerin in Rechtsstreitereien.

Und nun geht das Ganze wieder von vorne los. Der Grund: Ein im Juli von einer Augenzeugin geschossenes Foto, das Frau Zander mit einem angeleinten Tigerbaby in einem Leipziger Wohngebiet zeigt. Die Zeugin will beobachtet haben, wie sie das kleine Raubtier anschließend gemeinsam mit ihrem Hund in ein Haus brachte.

Bei dem Tigerjungtier handelt es sich vermutlich um die im April geborene Imana - um die sich vonseiten der Tierschützer nun große Sorgen gemacht wird, wie sie am Donnerstag mitteilten: "Das Tierkind wird möglicherweise durch Handaufzucht fehlgeprägt und erwartet im Zirkusbetrieb ein absolut artwidriges Dasein."