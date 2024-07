Solidarität mit Maja: Demo zieht am Samstag durch Leipziger Süden

Auch in anderen Städten wurde schon demonstriert - am Samstag wollen in Leipzig 400 Menschen für Maja T. auf die Straße gehen. © xcitepress

Aufgerufen wird für 15 Uhr am Bayerischen Bahnhof unter dem Motto "No Extradition - Antifaschistische Demonstration in Leipzig aufgrund Maja's Auslieferung an das Orban-Regime in Ungarn".

Maja T., die sich selbst als non-binär identifiziert, wurde vor gut einer Woche den ungarischen Behörden übergeben - dort wird queerfeindliche Diskriminierung befürchtet. Der Vorwurf gegen die gebürtige Thüringerin: Sie soll als Mitglied einer linksextremen Gruppe in Budapest Teilnehmer eine Neonazi-Veranstaltung attackiert haben.

Wie die Stadt Leipzig mitteilte, seien etwa 400 Teilnehmende angemeldet worden. Bis 20 Uhr wollen die Demonstrierenden bis zum Abschluss auf der Wolfgang-Heinze-Straße auf der folgenden Route laufen:

Windmühlenstraße > südlicher Wilhelm-Leuschner-Platz > Peterssteinweg > Karl-Liebknecht-Straße