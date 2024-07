Klein-Venedig oder Leipzig? Was der Messestadt bei Starkregen fehlt!

Leipzig - "Land unter" in der City: Überflutete Straßen und vollgelaufene Keller! Starkregen-Ereignisse in Leipzig nehmen zu. Die Stadt müsse sich anpassen, meint jetzt der Leipziger Umweltbund Ökolöwe. Er zeigt auf, wie das geschehen kann.

Immer wieder überfluten Leipzigs Straßen. © Anke Brod

Gerade erst am 12. Juli hatte solch ein Starkregen in der Messestadt für extremes Wasserchaos gesorgt. "Das wird in Zukunft immer öfter passieren", warnt Ökolöwe. Denn extreme Wettereignisse würden durch die Klimakrise zunehmen.



Erhebliche Wassermassen prasseln dann innerhalb kürzester Zeit auf die Stadt nieder. Über Asphalt, Dachrinnen und Gullis läuft das Nass zunächst zwar planmäßig in die Kanalisation. Doch diese ist inzwischen kräftig mit der Aufnahme überfordert - und läuft über.

"Leipzig muss Schwammstadt werden!", fordert Ökolöwe daher. Das Prinzip: Die Stadt soll ein Zuviel an Wasser aufsaugen und es wie einen Schwamm speichern. Auf diese Weise versickert und verdunstet es langsam.

Auch eine Wiedernutzung zur⁠ Bewässerung, so etwa für Stadtgrün, wäre denkbar. Regenwasser wird nach diesem Modell also gespeichert, lange bevor es die Kanalisation erreicht.