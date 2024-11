02.11.2024 11:18 1.192 Kripo vor Ort: Passanten finden Leiche an Leipziger Entenbrücke

An der Entenbrücke, auch bekannt als Limburger Steg, in Leipzig ist am Samstagmorgen eine Leiche gefunden worden.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Tragischer Leichenfund am Samstagmorgen in Leipzig! An der Entenbrücke im Leipziger Stadtteil Schleußig haben Passanten am Samstagmorgen eine Leiche entdeckt. © 7aktuell.de | Eric Pannier Wie TAG24 erfuhr, ist an der Entenbrücke in Schleußig, auch bekannt als Limburger Steg, weil er die Limburger Straße mit der Holbeinstraße verbindet, eine Leiche entdeckt worden. Passanten entdeckten den Leichnam gegen 9.35 Uhr, wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums erklärte. Nach Informationen von TAG24 soll er sich zu diesem Zeitpunkt in der Weißen Elster befunden haben, die unter der Entenbrücke entlang fließt. Kameraden der Feuerwehr eilten daraufhin zum Ort des Geschehens und übernahmen die Bergung. "Diese ist inzwischen abgeschlossen", so der Polizeisprecher. Leipzig Vorfreude auf Tanz-WM in Sachsen: "Das Leipziger Publikum ist das genialste der Welt" Weitere Informationen zur Identität der Person oder den Hintergründen lagen zunächst nicht vor. Der Leichnam soll sich bei seiner Entdeckung im Wasser befunden haben. Kameraden der Feuerwehr bargen den Körper. Die Polizei ermittelt. © 7aktuell.de | Eric Pannier Die Leipziger Kriminalpolizei ist bereits vor Ort und hat den Bereich um die Entenbrücke abgesperrt. Die Ermittlungen in dem Fall laufen.

