Andreas Gabalier, RB, WGT: Das solltet Ihr heute bei der Anreise nach Leipzig beachten

Leipzig - Das Pfingstwochenende ist da und Leipzig platzt vor Großveranstaltungen mal wieder aus allen Nähten. Neben dem 30. Jubiläum des Wave-Gotik-Treffens begrüßt RB Leipzig den FC Schalke 04 und in der Arena gastiert Schlagerbarde Andreas Gabalier (38). Sowohl Konzertveranstalter als auch Stadtverwaltung haben vorab Hinweise zur Anreise gegeben.

Von den P+R-Plätzen gelangt Ihr ganz einfach per Straßenbahn, BikeSharing oder E-Scooter zum Sportforum. "Ergänzend zu dem ohnehin sehr dichten Fahrtenangebot der Leipziger Straßenbahn- und Buslinien profitiert Ihr von umfangreichen zusätzlichen Angeboten am 27. Mai im Straßenbahnnetz", hieß es zudem vonseiten des Konzertveranstalters. "Wir bitten Euch, frühzeitig anzureisen und ausreichend Zeit einzuplanen."

Zuvor begrüßt RB Leipzig am 34. Spieltag der aktuellen Bundesliga-Saison Schalke 04 in der Red Bull Arena. © Bernd Thissen/dpa

Konzertbesucher wurden zudem nochmals gebeten, frühzeitig anzureisen und ausreichend Zeit einzuplanen. Dies könnte am Samstag umso wichtiger werden, da der Einlass für Andreas Gabalier um 18 Uhr startet. Das Spiel von RB (Start: 15.30 Uhr) endet voraussichtlich nur kurz vorher, sodass um diese Zeit im Bereich des Sportforums einiges los sein dürfte.

Für das RB-Spiel kündigte Leipzigs Stadtverwaltung am Freitag Halteverbote auf der Goyastraße und Eitingonstraße an, um Rettungswege freizuhalten. Gleiches gelte für die gesperrte Waldstraße aufgrund des Schienenersatzverkehrs.

Wie bei vorherigen Fußballspielen werde im Waldstraßenviertel ein Sperrkreis zur Sicherung der Rettungswege eingerichtet. Sowohl das westliche als auch östliche Waldstraßenviertel würden von 12.30 Uhr bis 15.30 Uhr gesperrt.

Anwohner, Taxis und Lieferfahrzeuge könnten in dieser Zeit von der Leibnizstraße über die Hinrichsenstraße oder von der Straße Am Sportforum über Goyastraße und Max-Planck-Straße in das Viertel gelangen.

Radfahrer dürfen überall da in den Sperrkreis einfahren, wo das Sonderzeichen "Radfahrer frei" angebracht ist. RB hält für Fahrräder auf der Festwiese bewachte Fahrradständer bereit.