Depeche Mode, Roland Kaiser, Björk: Das erwartet Euch 2023 in der Leipziger Arena

Ihr Auftritt war bereits nach kurzer Zeit ausverkauft: Depeche Mode werden am 27. Mai die Festwiese zum Beben bringen. © Soeren Stache/dpa

"Schon in den letzten Wochen des vergangenen Jahres hat man gemerkt, dass da wieder mehr Vertrauen aufkommt", erklärte Philipp Franke, Geschäftsführer der ZSL Betreibergesellschaft, am Mittwoch bei einem Pressetermin, auf dem ein Ausblick auf das diesjährige Programm der Arena gegeben wurde.

Die Gäste hätten inzwischen wieder mehr Zuversicht. "Die Strahlkraft unserer Acts und Bands ist natürlich auch ein Vorteil", warf Frankes Kollege Matthias Kölmel ein.

"Strahlkraft" ist durchaus ein passender Begriff, wenn man einen Blick auf den Veranstaltungskalender der Arena wirft: Die Ehrlich Brothers (11. und 12. März), Roland Kaiser (24. März), Electric Callboy (1. April), die Blue Man Group (13. bis 16. April), Dieter Bohlen (19. April), Helene Fischer (25. bis 30. April), Andreas Gabalier (27. Mai), André Rieu (1. Juni), Iron Maiden (11. Juni), Andrea Bocelli (17. Oktober), Sido (24. Oktober) und sogar Björk (24. November) finden sich unter anderem auf der Liste.

Die Prinzen holen am 5. Oktober ihr in der Arena geplantes Konzert nach. Rock-Legende Sting versucht es am 28. November zum fünften Mal. "Wir drücken die Daumen, dass diesmal alles gut läuft und er gesund bleibt", sagte Marketing- und Eventchefin Iris Rackwitz am Mittwoch hoffnungsvoll.