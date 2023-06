Eine bunte Sommerparty: Der Samstag in Leipzig

Am Samstag verwandelt sich Leipzig zu einer großen Sommerparty. Was am Samstag geht, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps!

Von Emily Mittmann

Leipzig - Am Samstag verwandelt sich Leipzig zu einer großen Sommerparty. Bei herrlichen Temperaturen feiert die Messestadt mit verschiedenen Partys und Veranstaltungen im Freien den Sommer. Was am Samstag geht, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps!

Kindertheater und Party-Spaß

Jede Menge Party-Spaß gibt es beim alljährlichen Mendelssohns Kinderfest. Hier hält ein vielfältiges Programm ab 10 Uhr mit Eröffnungskonzert der Schüler der Karl-Schubert-Schule, Artistik, Bastelstand und vielem mehr die Kleinen auf Trab. Auch für Drinks und Snacks sei gesorgt. Auf urbanite.de findet Ihr alle Details zur Fete. Danach entführt das Kindertheater des Werk 2 die Kids im Zaubergarten Stötteritz in die fantastische Welt der Alice im Wunderland. In zwei Vorstellungen, um 14 Uhr und 16 Uhr, lernen die Zuschauer berühmte Charaktere wie die Grinsekatze oder den Hutmacher kennen. Mehr Informationen für Euren Theaterbesuch findet Ihr auf werk-2.de.

Ein Spaziergang durch Jobangebote

Von 10 Uhr bis 16 Uhr wird aus dem Wilhelm-Leuschner-Platz eine riesige Karrieremesse. Bei Leipzigs erstem Jobwalk sollen Arbeitnehmer und -geber zusammenfinden. Unter freiem Himmel stellen sich lokale Unternehmen jeder Art und jeder Größe an interessanten Messeständen vor. Ziel ist es, dass die Besucher ihren Traumjob und die Firmen ihren Wunsch-Mitarbeiter finden.

Sommerfest im Park der Mädlervilla

Etwas mehr Entspannung findet Ihr mit Livemusik und erfrischenden Drinks beim Sommerfest im Park der Mädlervilla. Ab 17 Uhr kann es losgehen, denn 18 Uhr stehen schon Sophia und Carolin mit Geige und Harfe bereit, um den Sommerabend einzuläuten. Weiter geht es dann mit dem Konzert von "Peaceman& the Gang". Informationen zur Location findet Ihr auf maedlervilla.de.

Beim Sommerfest im Park der Mädlervilla stehen nach einem warmen Sommertag kalte Drinks zur Abkühlung bereit. (Symbolbild) © 123RF/pressmaster

Schauspiel im Zoo

Neben dem Kinderschauspiel im Werk 2 soll es auch für die Erwachsenen Theater geben - und das an einem ganz besonderen Ort der Messestadt. Bereits zum fünften Mal zeigt das Schauspiel Leipzig ein Stück im Leipziger Zoo. Dieses Mal soll sich alles um die Liebe in ihren unterschiedlichsten Facetten drehen.

Ab 20 Uhr schlüpfen die Schauspieler in "Die Wiedervereinigung der beiden Koreas" in 39 verschiedene Rollen und zeigen verschiedenste Formen der Liebe. Auf Schauspiel-Leipzig.de findet Ihr weitere Details zum Stück. Tickets gibt es online sowohl auf der Seite des Schauspiels als auch auf der des Zoos.

Normalerweise bestaunen die Besucher des Zoo Leipzigs dessen tierische Bewohner, doch am Samstag sind es Menschen, die die Unterhaltung bieten. Das Theaterstück "Die Wiedervereinigung der beiden Koreas" zeigt die Liebe in all seinen Formen. © Jan Woitas/dpa

Kaisermania und Jazz-Rap

Doch auch mit großen Bühnen weiß die Messestadt aufzutrumpfen. Das Kaisermania-Feeling spürt man ja bekanntlich überall. Spätestens ab 19.30 Uhr lebt dieses Gefühl dann wieder so richtig auf, wenn Schlager-Star Roland Kaiser (71) mit Klassikern und Mega-Hits wie "Warum hast Du nicht nein gesagt", "Joana" oder "Santa Maria" auf der Festwiese die Bühne zum Beben bringt. Noch könnt Ihr auf Eventim Tickets ergattern. Ganz andere Musik spielt in der Arena am Panometer. Freekind, ein Jazz-Rap-Duo aus Österreich, begeistert seine Fans mit einfühlsamen Texten in Kombination mit genau dem richtigen Maß an Groove. Ab 19.30 Uhr geht es los. Holt Euch Tickets auf TixforGigs.com!

Mit Songs wie "Santa Maria" begeistert Roland Kaiser (71) seit Jahrzehnten seine Fans. Am Samstag ist er in Leipzig zu Gast. © Hendrik Schmidt/dpa

Schick und verrückt im Dance-Mob

Nach einem sonnigen Nachmittag lädt die Leipziger Tanzschule "Tanzerei Flugfisch" zum "High Fashion or crazy" Sommerball im Werk 2 ein. Gemäß dem Motto wollen die Gastgeber Tanz in allen Facetten feiern, was sich nicht nur im Tanzstil der Gäste, sondern auch in ihrer Kleidung widerspiegeln soll. So lautet die Bitte, entweder so schick oder verrückt wie nur möglich gekleidet zu erscheinen. Doch das soll es für den Abend noch nicht gewesen sein: Neben verschiedenen Choreografien der Tanzschüler ist das Highlight der Party der Flugfisch-Dance-Mob, bei dem alle Gäste mittanzen sollen. Los geht's ab 19.30 Uhr mit den Tanzshows. Ab 21 Uhr wird dann kräftig gelernt, sodass die Schritte am Abend sitzen. Mehr Informationen sowie Tickets gibt es auf werk-2.de.

Gemeinsam mit dem Werk 2 will die Tanzerei Flugfisch Tanz in all seinen Facetten feiern. Passend dazu sollen die Gäste in super schicker oder extrem verrückter Kleidung erscheinen. (Symbolbild) © 123RF/tsuguliev