Exklusive VIP-Party in Leipzig: Wer bei der Sause war und wann sie wieder steigt

Eine Barmitarbeiterin bereitet die St. Tropez Schorle vor. © Club Königshaus Leipzig

Unternehmer, Immobilien-Gesichter, Fußballer und sogar ein Playmate: Die Einladungsliste für die VIP-Party am 22. März umfasste rund 450 Namen.

Der natürlich schon länger geplanten Feierlichkeit machte allerdings der Bahnstreik an diesem Tag einen kleinen Strich durch die Rechnung, aufgrund dessen Gäste von außerhalb Leipzigs absagen mussten.

Immerhin 250 der geladenen People wurden ab 23 Uhr in der Location am Marktplatz aber mit St. Tropez Schorle, einem Mix aus Champagner, Wodka und Red Bull, begrüßt und konnten mit dem Who's who der Messestadt ins Gespräch kommen.

Um einen optimalen Service zu bieten, wurde an dem Abend etwa 30 Prozent mehr Personal eingesetzt, und auch Security war verstärkt vor Ort, obwohl sie nicht notwendig gewesen wäre.