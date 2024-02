Ochsenknecht-Fleisch mitten in Leipzig! Die "Beef Boys" und ihre Restaurant-Revolution

Leipzig - Sascha Kristmann (38) und Hannes Hönegger (39) wollen die Restaurant-Landschaft in Leipzig revolutionieren. Die Geschäftspartner eröffnen am Montag (12. Februar) ihr stylisches Lokal "Beef Boys" mitten in der Innenstadt. TAG24 war zum Pre-Opening eingeladen und durfte den Geschmackstest beim Premium-Fleisch machen.