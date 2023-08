Heaven Shall Burn im Interview: "Folgt bald das nächste Album?"

Leipzig - Sie sind mittlerweile Headliner auf dem Wacken Open Air , ihre Alben schaffen es an die Spitze der Charts und mit ihren Auftritten füllen sie nicht nur hierzulande Konzerthallen. Die Rede ist von der Heavy-Metal-Gruppe Heaven Shall Burn (HSB). Mit ihrem Auftritt auf dem Highfield-Festival endete für die Thüringer nun ihre Sommer-Tour. TAG24 hat sich mit Gitarrist Maik Weichert (45) zusammengesetzt, um über die Shows und Politik zu reden und die Frage zu stellen, was als nächstes für die Band kommt.

Maik Weichert: Witzigerweise haben wir davon gar nicht so viel mitbekommen. Wir haben ja am letzten Festival-Tag gespielt und sind da bei bestem Sonnenschein vorgefahren. Natürlich ging dann auch nochmal der eine oder andere Schauer drüber, aber die Messe war eigentlich schon gesungen. Die Leute waren super eingepegelt, alles lief super. Natürlich haben wir es aber auch aus der Entfernung beobachtet. Am Dienstag wussten wir beispielsweise noch nicht mal, ob wir überhaupt spielen, bis sich die Lage dann stabilisiert hatte.

Maik Weichert: Also, selbst wenn sich die aktuelle Lage noch bessern sollte, wird es trotzdem hässlich werden. Ich glaube, die Prognose kann man da schon wagen. Ich habe keine Ahnung, was das werden soll, genau wie alle anderen auch. Und gerade diese Ungewissheit ist es ja dann auch, was einen belastet.

TAG24: Ihr als Band habt euch schon immer für Antifaschismus engagiert und euch klar positioniert. Nun stehen im kommenden Jahr Wahlen in eurer Heimat Thüringen an. Wie sehr bereitet euch das aktuelle politische Klima dabei Sorgen?

Maik Weichert: Also "bald" ist ja relativ. Aber wir arbeiten auf jeden Fall an neuem Material. Unser Tour-Zyklus ist jetzt erst einmal wieder zu Ende und jetzt wollen wir bald wieder ins Studio gehen.

TAG24: Was kann man als Band gegen den Rechtsruck tun?



Maik Weichert: Also wir beispielsweise versuchen den Leuten immer wieder bewusst zu machen, dass es für komplexe Probleme nun mal keine einfachen Antworten gibt. Aber genau so gibt es für einfache Fragen auch Antworten, die gar nicht so komplex sind, wie Politiker oft tun.

Gerade bei uns im Osten ist das ja so ein ganz großes Problem. Mich ärgert das immer, wenn aus so einer Kölner Blase über den dummen Ossi gewettert wird, der die AfD wählt. Dabei wird das Wichtigste gar nicht gesehen: Es gibt noch so viele Leute, die haben wenigstens noch so viel Anstand, nicht loszugehen und die AfD zu wählen. Gleichzeitig haben sie trotzdem keine Ahnung, was sie wählen sollen, weil sie die SPD genau so beschissen finden wie die Grünen, die CDU und die FDP. Und die Gründe dafür sind ja auch vollkommen verständlich.

Dass diesen Leuten nichts geboten wird, ist ein Skandal, der mindestens genauso groß ist wie die Typen, die die AfD wählen. Dass Leute, die sich der AfD verweigern und nicht den Protestwähler machen, keine Alternative haben.

TAG24: Kannst du den Frust da nachvollziehen?

Maik Weichert: Absolut. Dass jemand loszieht und die AfD wählt, natürlich nicht. Aber den Frust kann ich absolut nachvollziehen, weil sich Parteien inzwischen durch die Bank weg Problemlösungen verweigern. Strategisches und visionäres Denken, das über Wahlperioden hinausgeht, wird doch inzwischen komplett verweigert, weil es Machtpositionen in Gefahr bringt. So kann sich eine Gesellschaft aber nicht weiterentwickeln. Da kann man nicht in Vier- oder Fünf-Jahres-Perioden denken.