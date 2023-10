"Heftigster Acker Deutschlands": Neues Festival auf altem "Full Force"-Gelände veröffentlicht Line-up

Um zu prüfen, ob die lokalen Metal-Fans Bock auf ein neues Festival in alter Location haben, wurde im August dieses Jahres im Alten Schlachthof in Dresden ein Testballon gestartet .

Bereits seit Anfang dieses Jahres hat der ehemalige "Full Force"-Veranstalter Bemühungen in die Wege geleitet, dem Flugplatz in Roitzschjora wieder Leben einzuhauchen.

Unter anderem mit dabei sind die US-Hardcore-Bands Hatebreed und Sick of it all, die Münchner Alternative-Rocker Emil Bulls und die Melodic-Death-Metaller von Black Dahlia Murder. Das knallharte Line-up soll sich in den kommenden Monaten noch weiter füllen. Tickets für Frühbucher gibt es bereits ab 129 Euro auf der Website.

Zwischen 1996 und 2016 hatte das beliebte Szene-Festival "Full Force" (ehemals: "With Full Force") auf dem Flugplatz in Roitzschjora stattgefunden. 2017 wechselte das Event den Veranstalter und Location und hat seinen Standort seither in Ferropolis in Sachsen-Anhalt.

Der Grund für den Wechsel damals war, dass die steigenden Sicherheitsanforderungen der örtlichen Ordnungsbehörden durch den Veranstalter nicht mehr gewährleistet werden konnten.