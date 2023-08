Heiß, heißer, Highfield: Viele Höhepunkte am zweiten Tag, aber alle wollten nur SIE sehen

Leipzig - Der zweite Tag beim Highfield Festival am Störmthaler See ist vorbei. Hitze, Staub und die ewige Suche nach Schatten – 35.000 Menschen auf dem Festivalgelände haben bei 34 Grad im Schatten gelitten, die Wasserstationen und der Strand waren, neben den Bühnen, die am besten frequentierten Bereiche. Doch die meisten nahmen es sportlich, so groß war offenbar die Vorfreude auf Die Ärzte.

Die wichtigsten Orte am Samstag auf dem Highfield? Die Wasserstationen! © Christian Grube

Bereits am Nachmittag heizten You Me At Six aus England vor der Green Stage ein: Die Band um Frontmann Josh Franceschi (33) lieferte einen soliden Mix aus Alternative- und Poprock ab.

Die Bühne war am Samstag fest in der Hand der Rocker. So legten Enter Shikari eine äußerst energetische Show hin – fast schon multimedial. Sänger Rou Reynolds (37) ging auf der Bühne in einen LED-Pool und tauchte plötzlich inmitten des Publikums auf, um dort zwei Lieder zu performen.



Auf der Blue Stage ging es bunt gemischt mit einem gewissen Fokus auf Rap und HipHop voran: Hier wartete man eindeutig auf die Kaulitz-Brüder – Tokio Hotel feierten quasi ein Heimspiel.

Während Heidi Klums (50) Ehemann Tom Kaulitz (33) den geerdeten Rocker raushängen ließ, kam Zwillingsbruder Bill im äußerst extravaganten Glitzer-Outfit auf die Bühne. Der Auftritt der Magdeburger war geprägt von prätentiösem Elektro-Pop und gab einen Querschnitt durch die gut 20 Jahre währende Bandgeschichte.

Vom rockigen Einfluss der Frühzeit war nicht mehr viel zu spüren, tosenden Applaus gab es von den Fans dennoch.