Mit Marteria, Beatsteaks und Nina Chuba: So ging das Highfield 2023 am Sonntag zu Ende

Zwar sollte das Thermometer nicht die Höchstwerte vom Samstag erreichen, dennoch war es auch am Sonntag wieder unnachgiebig heiß. Wer dennoch Musik erleben wollte, fand sich zwischen den Shows immer wieder an den Gratis-Wasserspendern ein, um nachzufüllen oder gleich direkt den Kopf unter den Hahn zu halten.

Denn zunächst war es an Lostboi Lino aus Stuttgart, die Meute aus den Zelten aufs Festivalgelände zu locken. Nach zwei Tagen Dauerparty und Temperaturen um die 34 Grad kamen viele allerdings nur noch langsam in die Gänge.

Die Rede ist von der Thüringer Metal-Combo Heaven Shall Burn, die am Abend der Menge vor der Green Stage noch einmal zusätzlich einheizte, doch dazu später mehr.

Nothing But Thieves lieferten im Anschluss stampfenden Rock, doch für viele stand das nächste Highlight bereits in den Startlöchern: Nina Chuba. Seit ihrem Song "Wildberry Lillet" aus dem vergangenen Jahr befindet sich die 24-Jährige auf der Überholspur und liefert einen Hit nach dem anderen.

Beatsteaks-Sänger Arnim Teutoburg-Weiß (49) kam seinen Fans ganz nahe. © Christian Grube

Die Energie nahmen die Festival-Gänger mit, um gleich bei den Beatsteaks weiterzufeiern. Sänger Arnim Teutoburg-Weiß (49) war wie üblich in bester Partylaune, ging bereits bei den ersten Songs auf Tuchfühlung mit dem Publikum und heizte die Menge immer wieder zum Mitmachen an.

Bei Hits wie "Hand in Hand", "Hail To The Kings" und "I Don't Care As Long As You Sing" gab es für viele kein Halten mehr und die Fans sangen lautstark mit. Wer die Beatsteaks noch nie live gesehen hat, sollte dies definitiv schnell nachholen.

Für den fulminanten Abschluss sorgte schließlich Rapper Marteria (40). Zusammen mit zahlreichen Gastmusikern sowie eine atemberaubenden Licht- und LED-Show holte Marten noch einmal alles raus, was die zehntausenden Musik-Freunde vor der Bühne übrig hatten.

Der gebürtige Rostocker gilt inzwischen als Garant für großartige Auftritte auf dem Highfield und wurde seinem Ruf auch 2023 wieder gerecht.

Ein gelungener Ausklang für ein großartiges Festival, das 2024 in seine nächste Runde gehen wird. Vom 16. bis 18. August lädt die Magdeborner Halbinsel am Störmthaler See dann wieder zum Feiern ein. Der Vorverkauf für das Highfield 2024 startet am Dienstag um 12 Uhr.