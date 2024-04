Provinz im Haus Auensee: Highfield-Headliner liefern klares Statement gegen Krieg und AfD

Für die Musiker war es nicht das erste Mal, dass sie politisch Stellung bezogen. Bereits mit "Hymne gegen euch" hatten sie 2021 auf ihrer "Zu spät um umzudrehen"-EP einen Song veröffentlicht, in dem sie zeigen, dass die Jugend noch immer an Politik interessiert ist. "Hymne gegen euch" folgte am Mittwoch direkt auf "Krieg".

Im Song fanden sich denn auch zahlreiche Vermerke auf die aktuelle Lage. So hieß an einer Stelle "Der Kalte Krieg wird wieder heiß." Eine Floskel, die seit Beginn des Ukraine-Kriegs immer häufiger zu hören ist. An andere Stelle mahnte die Band mit den Worten "So hat es schon mal angefangen" das Wiedererstarken rechter Gruppen überall auf der Welt an.

Das Quartett aus dem oberschwäbischen Vogt lieferte eine fulminante Show, in der sich immer wieder kleine und große Höhepunkte fanden. © Christian Grube

Für die knapp 4000 angereisten Fans im ausverkauften Haus Auensee war das Konzert jedoch auch aus einem anderen Grund interessant: Etwa vier Monate sind es noch, bis das "Highfield"-Festival am Störmthaler See in seine diesjährige Ausgabe startet und dabei gleich am ersten Abend "Provinz" als Co-Headliner zu Gast hat.

Für so manchen Festival-Besucher war es also auch die Möglichkeit, um schon einmal im Vorfeld zu schauen, ob das Quartett das Zeug dazu hat.

Und was soll man sagen? Die Jungs lieferten definitiv ab! Von der ersten Minute an brachten Waizenegger und Co. eine furiose Show auf die Bühne, in der sich immer wieder kleine und große Höhepunkte fanden. Sei es das Lichterfeuerwerk direkt in "Intro" vom 2022er-Album "Zorn & Liebe", große Emotionen wie in "Reicht dir das" und im gleichnamigen Song "Zorn & Liebe", oder Hits wie "Zimmer", bei denen man gar nicht anders konnte, als mitzutanzen.

Die Show strotzte nur so vor der Energie der Musiker, die sichtlich Lust hatten, diesen Abend mit ihren Fans zu verbringen.

Allen voran dabei Sänger Waizenegger, der das Publikum fest im Griff hatte und immer wieder zum Mitsingen animierte. Mitunter wirkte es dadurch, als sei die Menge lauter als die Band. Keine Frage, wenn die Jungs mit genau derselben Energie an ihren "Highfield"-Auftritt rangehen, dann steht uns da ein wunderbares Festival bevor.

Am Donnerstag sind "Provinz" zu Gast in der Kulturhalle in München. Auch diese Show ist bereits ausverkauft.