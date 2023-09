Purpendicular im Anker: "Deep Purple"-Schlagzeuger macht mit Tribute Band in Leipzig Halt

Leipzig - Was macht man als Musiker, wenn man in einer legendären Rockband spielt und die momentan nicht auf Tour ist? Genau, man sucht sich eine Coverband seiner eigenen Band und geht mit denen auf Tour. Der Deep Purple-Drummer Ian Paice (75) ist aktuell mit Purpendicular - der wohl besten Tribute-Band von Deep Purple - auf Tour. Am Samstagabend gastierte das Quintett im Anker in Leipzig.