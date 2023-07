Schwuler Handballer Lucas Krzikalla: "Wünsche mir, dass sich ein Fußballspieler outet!"

Leipzig - Das Leipziger Stadtbüro am Burgplatz war am Donnerstagabend gut gefüllt. Mit Stargast Lucas Krzikalla (29), dem ersten geouteten homosexuellen Handballprofi Deutschlands, fand eine Podiumsdiskussion im Rahmen des Leipziger Christopher Street Days (CSD) statt, für den er in diesem Jahr Botschafter ist.