Sächsischer Gartensheriff trickst bei Pool-Regel: "Da hab ich mal wieder Glück gehabt"

Leipzig - Die Temperaturen sind an diesem Wochenende gebietsweise auf mehr als 30 Grad geklettert. Höchste Eisenbahn, den eigenen Pool flottzumachen, findet auch der Kleingartensheriff Michael Baumann (62). Der strenge Regelhüter trickst allerdings selbst bei einer städtischen Vorgabe.

Eigentlich ist der Pool des Kleingartensheriffs zu groß. © Instagram/kleingartensheriff

"Erstaunlicherweise gibt es bei uns im Verein bei über 450 Gärten nur 40 bis 50 Pools", wundert sich der Vorsitzender "Gartenfreunde Südost", die in Sichtweite des Leipziger Völkerschlachtdenkmals beheimatet sind.

Die meisten der Pools in "seiner" Anlage würden den Vorschriften entsprechen, denn maximal sind sieben Kubikmeter Füllvolumen erlaubt. Zu einem der Becken sagt er: "Der ist eigentlich perfekt: Man kann leicht reinsteigen, leicht raus, sich kurz langlegen, abkühlen."

Doch ausgerechnet der sonst mit Zollstock bewaffnete Baumann selbst trickst bei dieser Regel.

Seiner habe ein Maß von 3,60 mal 0,90 Meter. Dies sei aber aufgrund einer Ausnahmegenehmigung erlaubt. Denn: "Die, die schon stehen, haben Bestandsschutz. Das heißt: Der Gartensheriff hat mal wieder Glück gehabt, dass er seinen behalten darf."

Sollte die umwandete Kühleinrichtung aber mal kaputtgehen, "weil ich so dolle da drinne rum rammle", müsse auch er sich an die geltenden Gesetze halten. "Dann muss ich mir so ein kleines Planschbecken hinstellen. Und da werde ich wohl kaum noch reinpassen."