"Unsittliches Verhalten": In diesem Fall feuert der Kleingarten-Sheriff seine Laubenpieper

Leipzig - Der Leipziger Kleingarten-Sheriff Michael Baumann (61) hat sein Revier in Leipzig-Südost rigoros im Visier und lässt seinen Laubenpiepern kein Vergehen durchgehen. In den härtesten Fällen kommt es dann auch mal zur Kündigung eines Pachtvertrags - wann, das erklärt er in seinem neuen Video auf Instagram.