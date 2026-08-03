Mit Pfefferspray in die Flucht geschlagen: 20-Jähriger wehrt sich gegen Diebin

Leipzig - Am Samstagmittag versuchte eine 33-Jährige, einen Späti auf der Eisenbahnstraße in Leipzig auszurauben. Mit der Reaktion der 20-jährigen Aushilfskraft hatte sie wohl nicht gerechnet.

Am Samstagmittag hatte die Frau versucht, den Späti auf der Eisenbahnstraße auszurauben. (Archivfoto) © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Etwa gegen 13.10 Uhr am Samstag hatte die Frau den Laden auf der Eisenbahnstraße betreten.

Wie die Polizei Leipzig mitteilte, habe sie nur kurz darauf die Mitarbeiter "unter Vorhalt eines Schnittwerkzeugs" zur Herausgabe von Tabakwaren aufgefordert.

Glücklicherweise konnte ihr ein 20-Jähriger, der in dem Laden aushalf, einen Strich durch die Rechnung machen. Da er sich bedroht fühlte, sprühte er der Täterin Reizgas ins Gesicht.

"Sie flüchtete aus dem Laden und konnte vor Ort von Beamten des Fachdienstes Einsatzzüge gestellt werden", so Polizeisprecher Tom Erik Richter.