Leipzig: Gute Tendenz völlig eingebrochen! Doppelt so viele Falschparker wie vor zwei Wochen

Leipzig - 225 Ordnungswidrigkeiten am 15. April , zwei Wochen später "nur" noch 200 , doch am gestrigen Sonntag zündeten die Falschparker rund ums Leipziger Sportforum wieder den Turbo und lassen die Stadtkasse klingeln.

In engen Straßen nahe der Marschnerstraße wurden einige Knöllchen verteilt. © livereport Leipzig

47.069 Zuschauer erlebten am Sonntag den späten 2:1-Sieg von RB Leipzig gegen Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga live in der Red Bull Arena.

Ebenfalls am Abend stand Comedian Paul Panzer (51) auf der Bühne der benachbarten Quarterback Immobilien Arena, wiederum nur wenige Gehminuten entfernten genossen zahlreiche Besucher am Cottaweg die Fahrgeschäfte auf der Kleinmesse.

Erneut reisten vor allem für die Events im Stadion und der Arena viele Menschen mit dem Auto an, wollten trotz bekannter Parkplatz-Problematiken wieder einen der spärlich gesäten Stellplätze ergattern, anstatt entspannt von einem Park-and-Ride-Platz kostenfrei in die Innenstadt zu fahren.

Während einige bei der Parkplatzsuche Glück hatten, überspannten andere den Bogen, parkten unerlaubt auf Grünflächen oder in Feuerwehrzufahrten.

Ordnungsamt, Polizei und Abschleppdienste hatten alle Hände voll zu tun.