Faszinierendes Antarktis-Panorama: Asisi zaubert den weißen Kontinent nach Sachsen

Leipzig - Nach den faszinierenden Polarlichtern zu Wochenbeginn kommt nun die Antarktis nach Sachsen . Am Samstag feiert im Leipziger Panometer das nunmehr fünfte Naturpanorama von Yadegar Asisi (70) Premiere.

Beeindruckendes Schauspiel im Leipziger Panometer. Am Samstag feiert die Antarktis-Ausstellung Premiere. © asisi / Foto: Tom Schulze

Sie ist mit 21 Millionen Quadratkilometern doppelt so groß wie Europa und eine der letzten unberührten Landschaften der Erde: die Antarktis.

Eine scheinbar lebensfeindliche Eiswüste mit riesigen Tafeleisbergen, Gletschern und Schelfeis - und einer faszinierenden Tierwelt mit Pinguinen, Walen und Robben. "Die Antarktis ist ein Ort des Paradoxons. Sie ist das letzte große Naturreservoir und doch kein Paradies. Sie ist ewig, doch brüchig. In ihrer unberührten Weite offenbart sie sich als Fragilität", schwärmt Yadegar Asisi, der die Südpolregion 2016 zwei Wochen lang bereiste und dabei Zigtausende Fotos und Skizzen anfertigte.

Zehn Jahre später ist daraus sein neuestes 360-Grad-Panorama geworden - eine Hommage an den weißen Kontinent.

Das 32 Meter hohe Rundbild spielt mit der Wasserlinie als zentrale Perspektive – über der Oberfläche ragen gewaltige Eisformationen in die Höhe, unter Wasser wird das verborgene Leben der Antarktis sichtbar.

Asisi zeichnet ein pulsierendes Ökosystem, in dem Schwärme von Krill (garnelenähnliche Krebstiere) die Grundlage eines Nahrungsnetzes bilden, das Pinguine, Wale, Seelöwen und zahlreiche Meeresvögel miteinander verbindet.