Faszinierendes Antarktis-Panorama: Asisi zaubert den weißen Kontinent nach Sachsen
Leipzig - Nach den faszinierenden Polarlichtern zu Wochenbeginn kommt nun die Antarktis nach Sachsen. Am Samstag feiert im Leipziger Panometer das nunmehr fünfte Naturpanorama von Yadegar Asisi (70) Premiere.
Sie ist mit 21 Millionen Quadratkilometern doppelt so groß wie Europa und eine der letzten unberührten Landschaften der Erde: die Antarktis.
Eine scheinbar lebensfeindliche Eiswüste mit riesigen Tafeleisbergen, Gletschern und Schelfeis - und einer faszinierenden Tierwelt mit Pinguinen, Walen und Robben. "Die Antarktis ist ein Ort des Paradoxons. Sie ist das letzte große Naturreservoir und doch kein Paradies. Sie ist ewig, doch brüchig. In ihrer unberührten Weite offenbart sie sich als Fragilität", schwärmt Yadegar Asisi, der die Südpolregion 2016 zwei Wochen lang bereiste und dabei Zigtausende Fotos und Skizzen anfertigte.
Zehn Jahre später ist daraus sein neuestes 360-Grad-Panorama geworden - eine Hommage an den weißen Kontinent.
Das 32 Meter hohe Rundbild spielt mit der Wasserlinie als zentrale Perspektive – über der Oberfläche ragen gewaltige Eisformationen in die Höhe, unter Wasser wird das verborgene Leben der Antarktis sichtbar.
Asisi zeichnet ein pulsierendes Ökosystem, in dem Schwärme von Krill (garnelenähnliche Krebstiere) die Grundlage eines Nahrungsnetzes bilden, das Pinguine, Wale, Seelöwen und zahlreiche Meeresvögel miteinander verbindet.
Ausstellung bietet Einblicke in Geologie und Klima
Am besten wird das Panorama von der 15 Meter hohen Besucherplattform aus erlebbar, die sich scheinbar auf dem Wasser vor dem antarktischen Eisschild befindet.
Ein 15-minütiger Licht- und Soundzyklus simuliert dabei den Wechsel von Tag und Nacht.
Neben dem Panoramabild bietet eine Ausstellung Einblicke in Geologie, Klima und die Forschungsgeschichte der Antarktis.
Ab Samstag öffnet die Leipziger Antarktis, täglich von 10 bis 17 Uhr besuchbar. Tickets kosten 16 Euro, Kinder zahlen die Hälfte.
Titelfoto: asisi / Foto: Tom Schulze