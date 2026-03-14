Leipziger Traditionsverlag feiert 80-jähriges Jubiläum mit prominenten Gästen und Ihr könnt Tickets gewinnen

Leipzig - Der BuchVerlag Leipzig feiert pünktlich zur Buchmesse sein 80-jähriges Bestehen mit einem großen Jubiläumsabend am 20. März 2026. Dabei sind sächsische Kabarettstars, Autoren und als Special Guest der Shootingstar des sächsischen Dialekts, Kristina vom Dorf !

Freuen könnt Ihr Euch dabei auf einen Abend voller sächsischem Humor und exzellenter Kochkunst. © BuchVerlag Leipzig

TAG24 verlost 1x2 Tickets für die Jubiläumsveranstaltung im Vereinshaus des Wasser-Stadt-Leipzig e.V. in Plagwitz.

Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst Ihr lediglich das Stichwort "Buchverlag" per E-Mail an [email protected] schicken.

Einsendeschluss ist dabei Montag, der 16. März 2026, 12 Uhr. Die Gewinner werden dann am Dienstag verkündet.

Freuen könnt Ihr Euch auf einen Abend voller sächsischem Humor und exzellenter Kochkunst.

Dabei sind Leipzigs Kabarett-Urgestein Gunter Böhnke und Dialektexperte Peter Ufer, Mitinitiatoren der populären Wahl zum "Sächsischen Wort des Jahres".

Sie präsentieren gemeinsam mit Special Guest und Shootingstar des sächsischen Dialekts, Kristina vom Dorf alias "Sachsen-Muddi", ihr nagelneues Kabarettprogramm "Sachsen hoch drei".