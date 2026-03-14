Leipziger Traditionsverlag feiert 80-jähriges Jubiläum mit prominenten Gästen und Ihr könnt Tickets gewinnen
Leipzig - Der BuchVerlag Leipzig feiert pünktlich zur Buchmesse sein 80-jähriges Bestehen mit einem großen Jubiläumsabend am 20. März 2026. Dabei sind sächsische Kabarettstars, Autoren und als Special Guest der Shootingstar des sächsischen Dialekts, Kristina vom Dorf!
TAG24 verlost 1x2 Tickets für die Jubiläumsveranstaltung im Vereinshaus des Wasser-Stadt-Leipzig e.V. in Plagwitz.
Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst Ihr lediglich das Stichwort "Buchverlag" per E-Mail an [email protected] schicken.
Einsendeschluss ist dabei Montag, der 16. März 2026, 12 Uhr. Die Gewinner werden dann am Dienstag verkündet.
Freuen könnt Ihr Euch auf einen Abend voller sächsischem Humor und exzellenter Kochkunst.
Dabei sind Leipzigs Kabarett-Urgestein Gunter Böhnke und Dialektexperte Peter Ufer, Mitinitiatoren der populären Wahl zum "Sächsischen Wort des Jahres".
Sie präsentieren gemeinsam mit Special Guest und Shootingstar des sächsischen Dialekts, Kristina vom Dorf alias "Sachsen-Muddi", ihr nagelneues Kabarettprogramm "Sachsen hoch drei".
Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt
Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt: Die Kochbuchautoren und Profiköche, Herbert Frauenberger aus Thüringen und Torsten Kleinschmidt aus Brandenburg, werden mit ihrer Kochkunst und professionellem Know-how regionale Köstlichkeiten aus ihrer Heimat auf die Teller zaubern.
Freut Euch also auf ein vielfältiges Buffet mit allerlei Leckerbissen nach Rezepten aus den Büchern der Profiköche.
Neben diesen Highlights des Abends gibt es natürlich auch den einen oder anderen Schwenk zur 80-jährigen Geschichte des Verlages.
Tickets erhaltet Ihr direkt im BuchVerlag (Gerichtsweg 28), übers Telefon unter 0341/ 493 574-76 oder per E-Mail an Susann Jaensch. Die Karten kosten 20 Euro, inklusive Begrüßungssekt und aller Speisen!
Einlass ist um 19 Uhr. Anmelden könnt Ihr Euch bis zum 16. März. Alle Veranstaltungen des Verlags auf der Leipziger Buchmesse findet Ihr hier.
Titelfoto: BuchVerlag Leipzig