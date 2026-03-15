"Alle mitmachen, verdammich!": Knorkator feiern 30 Jahre Irrsinn in Leipzig

Leipzig - Metal-Bands sind immer bierernst, schlecht gelaunt und machen nur Krach? Falsch gedacht! Seit über 30 Jahren schon zeigen "Knorkator", dass zwischen all dem Lärm auch jede Menge Platz für Humor und ebenso viel Chaos vorhanden ist. Mit ihrer Jubiläumstour machten die Berliner am Samstag Halt im Leipziger Haus Auensee und zeigten, wie viel kreativer Wahnsinn nach drei Jahrzehnten Heavy Metal noch immer in ihnen steckt.

"Alle mitmachen, verdammich!" Die Berliner Band "Knorkator" war am Samstag zu Gast im Leipziger Haus Auensee. © Lutz Brose

Der Irrsinn begann dabei bereits vor der eigentlichen Show. Denn statt Vorband hatten die Berliner Extrem-Rocker einen Fernseher mitgebracht, auf dem aberwitzige Werbeclips und unerwartete Cover-Versionen bekannter Hits gezeigt wurden.

Einer verzweifelten Hausfrau wird da ein neues Reinigungsmittel für ihre Toilette empfohlen, ein Mann aus Indien singt in tiefstem Dialekt Bon Jovis "It's my Life" und eine Power-Mama Sepulturas "Roots Bloody Roots".

Als "Deutschlands meiste Band der Welt" dann die Bühne betrat und die verzerrten Gitarren rausholte, war direkt Party angesagt. Sänger Gero Ivers (61) alias "Stumpen", gekleidet in einen getupften Anzug in Schwarz-Weiß, zappelte schnellen Schrittes von einer Seite der Bühne zur anderen und animierte in feinster Berliner Schnauze das Publikum: "Jetzt müsst ihr alle mitmachen, verdammich!", "Arme hoch, hab ich gesagt!"

Beim Song "Ich will meine Extrawurst" wurden zwei glücklichen Fans erst einmal auf der Bühne ein paar Eier zubereitet, zwischendurch saugte Stumpen auch mal die Bühne, weil da schon wieder jemand Konfetti verteilt hatte.