Ein voller Erfolg zum Jubiläum: Die "Nacht der Kunst" freut sich über Tausende Besucher

Leipzig - Zum 15. Mal verwandelte die " Nacht der Kunst " am Samstag den Leipziger Norden und insbesondere die Georg-Schumann-Straße in eine brodelnde Kunst- und Kulturmagistrale.

Als Schule bietet das Werner-Heisenberg-Gymnasium reichlich Platz für eine Vielzahl an Künstlern. In diesem Jahr wurde es von der 68. Oberschule ergänzt. © Emily Mittmann

Nachdem die diesjährige "Nacht der Kunst" (NdK) bereits am Freitag mit dem Pre-Opening gestartet war, öffneten am Samstag ab 16 Uhr auch die Geschäfte, Kunstorte und Galerien entlang der Georg-Schumann-Straße ihre Türen für interessierte Besucher.

Abgesehen von den altbekannten Standorten kamen auch in diesem Jahr wieder ein paar neue dazu.

So etwa auch die 68. Oberschule in der Breitenfelder Straße, die neben dem Werner-Heisenberg-Gymnasium in Möckern reichlich Platz für zahlreiche Künstler bot.

Insgesamt beherbergten in der Jubiläumsnacht ganze 56 Standorte mehr als 200 Künstlerinnen und Künstler.